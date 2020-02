Três pessoas ficam feridas após acidente envolvendo três carretas, em Cândido de Abreu

Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, após acidente entre três carretas na tarde desta sexta-feira (7), na PR-487, na região dos Três Bicos, em Cândido de Abreu.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma das vítimas ficou presa entre as ferragens. Todos os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com apoio do helicóptero e encaminhados ao hospital.

As causas do acidente serão investigadas.

(Com informações do Blog do Berimbau)