Suspeito de assediar mulher em ônibus da é preso

A Polícia Civil de Ponta Grossa prendeu, nesta sexta-feira (7), um homem de 50 anos de idade. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário por praticar o crime de importunação sexual - o mandado de prisão foi cumprido pelo delegado Fernando Jasinski.

Segundo o delegado, o fato teria ocorrido em maio de 2019, quando o autor teria “se esfregado com as partes íntimas na vítima”, uma jovem de 19 anos. O caso foi registrado dentro de um coletivo da Viação Campos Gerais (VCG) - saiba mais sobre o crime clicando aqui. Além disso, o homem também teria apalpado as nádegas da vítima.

A prisão ocorreu na região da Vila Vilela no Jardim Carvalho. O nome do homem não foi revelado pelas autoridades. A VCG já implementou campanhas para evitar casos do tipo, além de discussões sobre o tema no Legislativo Municipal.