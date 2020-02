Celular com tela dobrável começa a ser vendido no Brasil por mais de R$ 8 mil

O novo modelo de smartphone 'Motorola Razr', é o primeiro com tela dobrável em formato flip do mundo, segundo a marca.

O celular combina a versatilidade de um aparelho menor com a experiência de uma tela grande. Quando dobrado, o celular fica com quase metade do tamanho. Já aberto, fica com um display enorme, e lembra muito o famoso Motorola V3. Ele ainda conta com a tela interativa Quick View, permitindo que o usuário veja e responda mensagens, troque de música, utilize o Google Assistente e até faça selfies sem precisar abrir o celular.

O modelo já está disponível para pré venda. O valor estimado é de R$8.999. Já nos Estados Unidos, $1.499, o que dá mais ou menos R$ 6.400, considerando a conversão de moedas.

Com informações, Vix.