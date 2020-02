Netflix lança trailer emocionante do filme 'Por Lugares Incríveis'

A Netflix lançou nesta quinta-feira (6), o trailer de 'Por Lugares Incríveis', novo romance estrelado por Elle Fanning (Malévola) e Justice Smith (Detetive Pikachu).

O filme é baseado no livro homônimo de Jennifer Niven, e mostra dois colegas de classe se aproximando e se apaixonando durante um trabalho para a escola.

A história foca em dois jovens depressivos que se conhecem em uma tentativa de suicídio e se unem em um projeto escolar de geografia em que precisam visitar lugares do estado em que vivem. Durante o desenvolvimento do trabalho, os dois se apaixonam e encontram um no outro uma razão para viver.

Além de Fanning e Smith, o elenco conta ainda com Keegan-Michael Key, Luke Wilson, Virginia Garder e Alexandra Shipp. 'Por Lugares Incríveis' estreia em 28 de fevereiro na Netflix.

Confira o trailer:

Com informações, Vix.