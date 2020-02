Abertas inscrições para estagiários no programa Geração Olímpica

A Superintendência Estadual do Esporte abriu inscrições para seleção de alunos de cursos de nível superior (graduação e pós-graduação) para atuarem como estagiários na equipe gestora do programa Geração Olímpica. O programa, do Governo do Estado, incentiva o esporte por meio da modalidade bolsa-atleta. O estágio é por tempopor tempo determinado, em regime de dedicação. As normas no Edital 01/2020 - Equipe Administrativa e seus anexos.

São ofertadas 15 vagas de estágio (exclusivas para atuação em Curitiba), sendo oito para o núcleo de coordenação (pós-graduados), no valor de R$ 2.500,00, e sete para o de assessoria (graduados), no valor de R$ 2.000,00. Poderão concorrer alunos dos seguintes cursos: Educação Física, Administração, Comunicação Social, Jornalismo, Marketing e Direito, conforme distribuição de vagas no edital.

As inscrições podem ser feitas de 03 a 13 de fevereiro de 2020, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h na sede do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte – IPCE (setor de protocolo), na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, Curitiba.

O processo de seleção se dará mediante análise de currículo documentado e prova, que será realizada no dia 19 de fevereiro, às 14h, no auditório do IPCE.

Todas as informações e documentos necessários, além das fichas e anexos, estão no edital.

O Geração Olímpica é realizado pela Superintendência do Esporte e é o maior programa em nível estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa-atleta. O programa conta com o patrocínio exclusivo da Companhia Paranaense de Energia, a Copel.