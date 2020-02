Suspeitos de matar casal de agricultores e incendiar casa são presos em Dois Vizinhos, diz polícia

Dois homens foram presos suspeitos de matar e incendiar a residência de um casal de agricultores em uma propriedade rural, em Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, segundo a Polícia Civil. A prisão ocorreu na quinta-feira (6).

Conforme a polícia, a residência do casal foi incendiada no dia 2 de janeiro de 2020. Os dois foram mortos a tiros. O homem, com ferimentos na cabeça, morreu no quintal. A mulher, segundo a polícia, ainda foi carbonizada dentro da casa.

Os suspeitos presos, de 26 e 29 anos, seriam o mandante e o executor do duplo homicídio, conforme a polícia. Nenhum deles teria relação pessoal ou familiar com as vítimas, de acordo com a investigação.

Segundo a Polícia Civil, há princípio, o motivo do crime seria uma dívida dos agricultores. A polícia ainda investiga se há outro suspeito envolvido no caso.

As vítimas, o homem, que tinha 64 anos, e a esposa dele, que tinha 62 anos, moravam na Linha São José dos Canoas.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Dois Vizinhos.

(G1)