Lançada chamada pública do Programa de Inovação Corporativa

A Araucária e o Parque Tecnológico Itaipu lançaram quinta-feira (6) uma chamada pública referente ao Programa de Inovação Corporativa com foco no desenvolvimento de novas empresas. O lançamento foi durante reunião do Sistema Regional de Inovação do Oeste do Paraná, realizada dentro do Show Rural, em Cascavel. Participaram do evento o diretor científico, tecnológico e de inovação da Fundação Araucária, Luiz Marcio Spinosa e o gerente de negócios do PTI, Pedro Sella.

O objetivo geral deste edital é o de fomentar o desenvolvimento de produtos, de processos e de serviços, com aprimoramento tecnológico e mercadológico por meio de micro e pequenas empresas, para as demandas do setor produtivo do Paraná nas seguintes linhas temáticas: Agronegócio; Energia; Turismo e Cidades e Segurança de Infraestruturas Críticas. O investimento total destinado a esta chamada é de R$356.800,00.

Esta ação faz parte do NAPI de desenvolvimento regional sustentável da região trinacional 2020-2040, englobando o projeto Inova Oeste. Baseia-se na colaboração regional e internacional e na aplicação de novas formas de pesquisa-ação voltadas para a orientação estratégica do desenvolvimento regional sustentável.

PLANO DE GOVERNO - A atual gestão do Governo do Estado consignou em seu Plano de Governo, intitulado Paraná 2022, diretivas e recomendações que serão adotadas nos próximos anos. Nele destaca-se a inovação, no seu amplo entendimento, como grande elemento transformador do Paraná na busca de avanços sociais, econômicos e humanos. Políticas públicas, estratégias, instrumentos e ações que venham a contribuir para a inovação merecerão atenção especial.

“A partir disto será estruturado o banco de projetos que deverá abordar as dimensões econômica, social, institucional e cultural de desenvolvimento sustentável da região Oeste do Paraná. O banco será usado pela Araucária para apoio mais assertivo, sempre buscando integrar o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado com as demandas da sociedade local. Temos particular interesse em pesquisas que levem a projetos inovadores.” disse o diretor científico, tecnológico e de inovação Luiz Márcio Spinosa.