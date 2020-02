Ludmilla anuncia música nova em parceria com Ivete Sangalo

A cantora Ludmilla lançou nesta sexta-feira (07) o clipe de 'Pulando na Pipoca', em parceria com a cantora Ivete Sangalo. O novo single é aposta para o Carnaval e faz referência às aglomerações populares da maior festa popular brasileira.



O clipe se passa dentro de um supermercado, no Rio de Janeiro e promete fazer do espaço tradicional de compras uma grande festa, regada à folia e muita agitação.

“As gravações foram incríveis, um prazer poder ter alguém tão incrível e talentosa como a Ivete ao meu lado neste lançamento. Espero que todas curtam e que este seja o hit do carnaval esse ano. Tá demais!!”, disse a carioca.

“Ludmilla é uma artista incrível, que passeia com muita segurança por vários estilos, sempre deixando sua marca. Foi uma delícia gravar esse clipe divertidíssimo e cantar com ela. Com certeza todo mundo vai pular muito com a gente”, complementou Ivete.

Confira o vídeo:

Com informações, I bahia.