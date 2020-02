Sala do Empreendedor orienta sobre nova emissão de guia de Arrecadação do Simples Nacional do mês de janeiro

A Sala do Empreendedor de Arapongas e Sebrae orientam aos Microempreendedores Individuais (MEI) que emitiram guias do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) no mês de janeiro que deverão reemitir novas guias, devido ao reajuste do salário mínimo. Para conseguir todos os benefícios que um MEI tem direito, é preciso pagar a contribuição mensal (DAS) em dia. O DAS é como o empresário, vai recolher os impostos.

“Orientamos que os MEI’s que emitiram as guias em janeiro, nos procure o quanto antes para a devida regularização”, afirma a Fabiana Alves, agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor. Lembrando que o prazo para as declarações, sem acarretar multas é até o dia 31 de maio de 2020.

Em caso de dúvidas e maiores informações os interessados podem entrar em contato através do telefone: 3902-1064(Sala do Empreendedor), ou pelo: 3274-9611.