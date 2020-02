Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

O aquariano vive de opostos, sente necessidade de ser livre e desimpedido, mas não consegue ficar sozinho. Gosta de falar, porém quase nunca ouve o que os outros tem a dizer. E por aí vai. Na verdade, ele quer ser diferente. É uma pessoa bem intencionada e adora se envolver em buscas espirituais para realizar um de seus objetivos, o de fazer um mundo melhor no futuro.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa consciente de seus deveres. Procura estar a par de tudo o que está acontecendo ao seu redor. A vida em família tem grande importância para este nativo. Se sobressairá no mundo profissional. Inteligente, meticuloso e companheiro.

Alerta

Os nativos de Câncer ficam no alerta até às 19h46, e a indicação é de manter o trabalho e vida pessoal dentro da rotina no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Sua situação começa a melhorar amanhã, quando Vênus passa a transitar no seu signo trazendo boas condições financeiras e afetivas. Tudo bem no lar e na saúde. Continue se cuidando. C. 325 M. 7742

Touro – Acerte agora seus problemas do trabalho e economize, pois daqui mais uns dias terá Vênus na sua 12ª casa. Acerte tudo e não terá dificuldades financeiras e profissionais. Dê atenção ao seu amor. C. 497 M. 0629

Gêmeos – Tudo que quiser conseguirá, pois as oportunidades batem a sua porta na área financeira, na vida afetiva e com viagens. Disposição física excelente. Sensibilidade e carinhos com o seu amor. C. 773 M. 8195

Câncer – Você fica no alerta até às 19h46, não tome decisões precipitadas no trabalho. Cuidado com os invejosos, evite as fofocas. Adie viagens, compras e se possível deixe a família resolver os problemas. C. 856 M. 5260

Leão – Dia em que o contato com o público trará alegrias no trabalho e nos negócios. Seus ganhos podem ser aumentados por causa da sua energia. No amor, ótimos momentos. C. 064 M. 2958

Virgem – Muita vontade de servir e trabalhar. Conseguirá fortalecer seus ganhos e suas novas ideias trarão o lucro desejado. Apenas evite ser tão radical com a sua família. Amor gratificante. C. 512 M. 9403

Libra – Suas atenções estão voltadas para o trabalho, pois terá oportunidade de se destacar. Neste dia seu coração começa a buscar nova realização afetiva. Envolvimento com novos amigos. C. 201 M. 0834

Escorpião – Se prepare para novos compromissos profissionais. Seu desejo de expandir conhecimentos e viajar estão exaltado. Bons contatos com Capricórnio e Aquário. Transformação no amor. C. 138 M. 6567

Sagitário – Marte, transita no seu signo o que deve proporcionar viagens, compras e até início de negócios. Receberá apoio para que a vida financeira cresça. Não deve discutir com Câncer. C. 982 M. 4378

Capricórnio – Esta é uma das melhores fases do ano. A saúde esta estável e você tem vontade de sair da rotina. O trabalho vem com força total e as finanças estão em crescimento. No amor muitos carinhos. C. 847 M. 3216

Aquário – Busque no conhecimento intelectual o reforço que necessita para assuntos de trabalho e negócios. Chegou a hora de se declarar a quem ama. Tente em jogos e loterias. C. 690 M. 7451

Peixes – Invista em tudo que for ousado e criativo. Mais uns dias e o Sol passará a lhe proteger. Pessoa de destaque pode ser útil. Valorize o relacionamento afetivo. Ajude pessoa da família. C. 419 M. 1083