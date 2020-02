Melhores filmes indicados ao Oscar 2020; confira

O Oscar 2020 acontece no próximo domingo (9), mas ainda dá tempo de assistir aos filmes indicados na premiação de cinema. Enquanto alguns títulos estão em cartaz nos cinemas, outros podem ser vistos no conforto de casa em plataformas de streaming, como YouTube, Vimeo, Netflix, Now, iTunes e Google Play Filmes.

'Coringa' lidera a disputa e concorre em 11 categorias. Em seguida, estão '1917', 'O Irlandês' e 'Era Uma Vez em... Hollywood', que concorrem em dez.

Entre os destaques, está o filme sul-coreano 'Parasita', que venceu a Palma de Ouro de Cannes no ano passado e agora concorre em seis categorias, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. O Brasil também está na disputa pela estatueta com 'Democracia em Vertigem', que compete na categoria de Melhor Documentário.

Melhor Filme

O Irlandês - Netflix

Jojo Rabbit - em cartaz nos cinemas

Coringa - Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Adoráveis Mulheres - em cartaz nos cinemas

História de um Casamento - Netflix

1917 - em cartaz nos cinemas e em pré-venda no iTunes

Era Uma Vez em... Hollywood - em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Parasita - em cartaz nos cinemas

Ford vs Ferrari - em cartaz nos cinemas e disponível no iTunes e Looke

Com informações, Techtudo.