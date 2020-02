Foragido tenta fazer sexo com caixa eletrônico, em Curitiba

Um foragido da Justiça tentou fazer sexo com um caixa eletrônico, madrugada desta quarta-feira (5) no Bairro Cajuru em Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem teria fugido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centenário. Em seguida ele sem roupas, foi até uma agência do banco Santander localizada na Rua Filipinas. Durante alguns minutos em que esteve na agência, o homem teria tentando fazer sexo com os caixas eletrônicos.

Sem sucesso no ato, ele saiu do banco e tentou invadir invadir o terminal do Centenário, mas foi impedido pelo segurança.

O homem nu se escondeu em uma moita até a chegada da Polícia Militar e SAMU. Ele foi novamente encaminhado para UPA e após receber alta deve ser preso, já que através do nome, a equipe policial conseguiu descobrir que ele está com mandado de prisão em aberto.

(Plantão 190)