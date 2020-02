Jovem é condenado a 21 anos de prisão por matar sogra com facada no peito em Ponta Grossa

Um jovem foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por matar a sogra com uma facada no peito, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A sentença foi proferida pela Justiça na tarde desta quinta-feira (6).

Marisa Pereira foi morta por Erick Ribeiro Trappel, 24 anos, em novembro de 2018, segundo a Justiça.

De acordo com a investigação, o réu esfaqueou a vítima no momento em que ela tentava defender a filha, que era ex-namorada dele.

A Justiça condenou o jovem por homicídio triplamente qualificado, sendo as qualificadoras por motivo fútil, por dificultar a defesa da vítima e por feminicídio.

Erick e a ex-namorada estavam separados há três meses quando o crime aconteceu. Conforme a sentença, os dois estavam brigando quando a vítima foi esfaqueada.

Marisa Pereira chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela morava com a filha no bairro Uvaranas.

A defesa de Erick Ribeiro Trappel disse que não vai recorrer da decisão.

(G1)