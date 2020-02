Módulo espacial Soyuz volta à Terra após astronauta americana bater recorde no espaço

O módulo espacial Soyuz MS-13 aterrissou em segurança nesta quinta-feira (6) com três astronautas a bordo – Cristina Koch, Alexander Skvortsov e Luca Parmitano –, informou a Agência Espacial Norte Americana (Nasa).

A americana Christina Koch voltou à Terra após passar 328 dias em órbita, um recorde de maior tempo no espaço da história feito por uma astronauta.

Ela estava acompanhada do comandante da Soyuz, o astronauta russo Alexander Skvortsov e do italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia (ESA). Skvortsov e Parmitano estiveram 201 dias no espaço.

A aterrissagem foi em uma área remota de Zhezkazgan, na região de Karaganda, no Cazaquistão.

De acordo com a Nasa, a missão de Koch poderá permitir que cientistas pesquisem os efeitos da baixa gravidade no corpo feminino. Os resultados poderão ajudar a Nasa a desenvolver melhor o programa Artemis, para enviar pessoas à Lua, e para se preparar para a exploração humana em Marte.

Koch completou 5.248 órbitas em volta da Terra e uma jornada de 139 milhões de milhas, o que equivale a 291 viagens da Terra à Lua.

Ao longo de 11 meses de sua estadia, ela liderou seis caminhadas espaciais. Entre elas, a primeira feita só por mulheres.

Em sua página no Twitter, Koch publicou uma foto da Terra antes de aterrissar e escreveu que sentirá falta da beleza única do Planeta Terra.