Ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, será cidadão honorário do Paraná

Durante a sessão plenária da segunda-feira (10), a Assembleia Legislativa do Paraná concederá o título de cidadão honorário do Estado ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A proposta, do deputado Ricardo Arruda (PSL), homenageia o gaúcho, nascido em Porto Alegre (RS), graduado em Direito em 1985, empossado procurador da República em 1989 e promovido a procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região em 1996.

A lei que origina o título concedido ao desembargador (20.028/2019) teve aprovação unânime entre os parlamentares na Assembleia Legislativa. Thompson Flores foi nomeado desembargador federal em 2001 e assumiu a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2017. De acordo com o projeto de lei do deputado Ricardo Arruda (450/2019), o desembargador “tem reputação ilibada e conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, relevantes serviços prestados ao nosso estado e contribuição significativa aos paranaenses, julgando os casos da Operação Lava Jato”.

Ricardo Arruda elogiou em pronunciamento na tribuna do Plenário a posição de Thompson Flores quando barrou a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em julho de 2018. “Este desembargador, além da história de vida, séria, honesta e de estudos, teve coragem e firmeza e merece as honras, pela postura de cidadão que manteve a lei e ordem”, afirmou. A entrega do título de Cidadão Honorário acontecerá durante o grande expediente da sessão plenária de segunda-feira (10), que inicia às 14:30 horas, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.