Gizelly, do 'BBB20', se declara e irmã de Marcela diz que apoiaria a relação

Nas redes sociais, não faltam fãs shippando (torcendo) para que no "Big Brother Brasil 20" aconteça o casal "Gicela", que nada mais é, do que uma relação entre Gizelly e Marcela. A torcida ganhou força no início da madrugada desta quinta, dia 6, quando a advogada criminal confessou que está apaixonada pela médica obstetra.

"Dá para amar, Manu? Em três meses?", perguntou Gizelly para Manu, que afirmou que sim.

Foi a deixa para Gizelly continuar.

"Você imaginou que, às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela', mas vai achar que sou louca. Mas já amo ela faz um tempo, acho que estou apaixonada", confessou.

Marcela já se assumiu bissexual na casa do "BBB20", ou seja, sente atração por pessoas de ambos os sexos. Mas o que pode ser um impedimento é a sister ainda falando de um ex que terminou para não o expor durante o confinamento.

Fora da casa, Mariane Mc Gowan, irmã da médica, também não acredita que o relacionamento possa vir a acontecer.

— Nós vimos o shipp (risos). Marcela e Gizelly são boas amigas. Acho que não vai acontecer nada. Mas também, se acontecer, a gente apoiaria. Afinal, não existe problema algum nisso — diz.