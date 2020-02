Beto Preto participa de reunião com Ministério da Saúde e secretários do Brasil sobre situação do novo coronavírus

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou nesta quinta-feira (6) de reunião sobre o novo coronavírus com a participação do Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, secretários estaduais e municipais de Saúde. A reunião foi realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Brasília, e teve como objetivo apresentar o panorama nacional do vírus no país.

No Paraná, a Vigilância Epidemiológica, que fornece orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, iniciou o trabalho intensivo relacionado ao novo coronavírus concomitantemente ao Ministério da Saúde.

Com a evolução e o crescimento da atenção global ao n-CoV, em janeiro a Sesa publicou uma Nota Informativa, instituiu o Centro de Operações em Emergências (COE), o Plano de Contingência e o Fluxograma, todos documentos e instrumentos oficiais relacionados ao novo coronavírus.O COE tem como objetivo a gestão coordenada de resposta estadual à possível introdução do vírus no território do Paraná a partir de estratégias e procedimentos na esfera estadual. O Grupo Técnico do Centro de Operações em Emergências é composto por representantes de 16 áreas e unidades da gestão em Saúde.

“Iniciamos de maneira preventiva a organização das informações, levantamento e identificação de órgãos, instituições e pessoas estratégias para o trabalho com o novo coronavírus. Como é uma situação de alerta estamos treinando pessoas, reunindo em equipes e pactuando o atendimento de retaguarda em hospitais no Estado”, observa o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Em 28 de janeiro duas situações de suspeita de pessoas contaminadas foram notificadas ao Ministério da Saúde, um homem e uma mulher que estiveram na China nas últimas semanas. Eles apresentaram sintomas como infecção respiratório e tiveram amostras de mucosa enviadas para exames no Laboratório Central do Estado (Lacen).

Ambos foram colocados em isolamento, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, até o resultado do exame. Nas duas situações as suspeitas foram descartadas após os resultados terem indicado a presença do vírus da Influenza.“Estamos totalmente seguros em relação à condução da Vigilância, da rede de atendimento à saúde e da identificação das doenças. Nosso Lacen está atuando a frente e, embora não tenhamos o teste específico para o novo coronavírus, nossa metodologia é bastante segura em relação aos outros vírus, como nos que acometem a pessoa com sintomas de infecção respiratória”, comenta Beto Preto.

A Sesa evidenciou todas as medidas e esclareceu dúvidas sobre os casos suspeitos e o acionamento da rede de atendimento de retaguarda em todo o Estado com uma coletiva de imprensa, realizada com a participação da secretária Municipal de Saúde, Márcia Huçulak. As informações e dados sobre o novo coronavírus estão sendo tratadas pela Vigilância Estadual como prioridade e transparência em relação à disponibilização ao público.Para alinhar as condutas, a parceria entre as gestões estadual e municipais da Saúde está ocorrendo de forma clara e aberta, assim como com o Ministério da Saúde.

As ações que a secretaria de Saúde realizou foram acompanhadas pela secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, considerando que os casos suspeitos foram notificados pela capital do Estado.“Curitiba, alinhada à gestão estadual, atuou de forma muito preventiva notificando dois casos. Mas isso demonstra que estamos atentos ao novo vírus e que atuando juntos estamos prontos para as urgências e emergências”, afirmou o secretário Beto Preto.Como autoridade sanitária maior do Estado, o secretário Beto Preto está atendendo a imprensa, comandando as ações e debatendo estratégias com todas as equipes que integram os grupos de atuação direta e indireta sobre o novo vírus. “Estamos nos desdobrando para atuar de forma transparente, como é a conduta da gestão atual do governo. Nosso projeto é de mostrar o que acontece aos paranaenses. E neste momento afirmou que estamos preparados. Não é preciso pânico, é necessário o fortalecimento dos cuidados básicos com hábitos de higiene: cobrir a boca antes de espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter espaços ventilados e, lavar frequentemente as mãos. Esses cuidados são essenciais e são hábitos que protegem para muitas doenças contagiosas”.

AÇÕES

A Sesa disponibilizou aos profissionais de saúde instruções direcionadas para o atendimento ao novo coronavírus. Realizou e participou de reuniões que resultaram em parcerias multisetoriais e de treinamento para equipes que têm contato com pessoas que são vulneráveis ao contato com viajantes, como os funcionários de aeroportos, dos portos e da rede de atendimento em saúde. Os protocolos, condutas e diretrizes são alinhados para que, caso seja necessário, sejam acionados os procedimentos necessários.Há 60 hospitais pactuados para atender urgências e emergências relacionadas ao novo coronavírus. Entre eles, temos seis hospitais em Curitiba que podem receber pacientes. No Hospital do Trabalhador, que integra o Complexo Hospitalar do Trabalhador, a Sesa preparou leitos normais e de Unidade de Terapia Intensiva para isolamento de pacientes.“A retaguarda é importante e determinante para o alcance de uma doença. Nos adiantamos no sentido de dar suporte e prever atendimentos que possam nem vir a ocorrer, mas se for necessário, estamos prontos e treinados”, reforça o secretário da Saúde.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A Secretaria de Estado da Educação e a Defesa Civil estão atuando em conjunto com a Sesa no envio e distribuição de informações. Com o início das aulas de escolas estaduais, municipais e particulares, a atuação também é direcionada ao ambiente escolar.

“Produzimos materiais informativos que serão enviados aos alunos. Sugestão de temas de aulas para os professores trabalharem com os estudantes e em compartilharemos as informações com as instituições particulares que manifestarem interesse nos materiais”, esclarece a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Acácia Nasr.

Na sexta-feira (7), as 10h30, será transmitido no canal o Youtube da Seed uma aula aberta com possibilidade de esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. A transmissão terá conteúdo da Sesa, Seed e a Defesa Civil e será exibida de forma pública. O acesso pode ser pelo link: youtu.be/q-qRmoPaanU