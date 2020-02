João Guilherme tenta desmerecer Arlequina, mas toma invertida: 'ex da Larissa Manoela'

Fazendo as vezes de crítico de cinema, João Guilherme resolveu dar sua opinião no Twitter sobre o filme "Aves de Rapina", protagonizado por Arlequina. Entretanto, o que chamou a atenção não foi o veredito do ator sobre o longa, mas sim a maneira como ele se referiu a vilã da DC, chamando-a de 'muié do Coringa'.

Imediatamente após a nomeação, a web repercutiu e lembrou que o mesmo também ostenta vários títulos que o coloca como coadjuvante perto de outra pessoa do seu entorno. A lista de alcunhas é liderada por "ex da Larissa Manoela" e também contém "filho do Leonardo", "namorado da Jade Picon" e "irmão de Zé Felipe".