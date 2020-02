Homem cava quintal para instalar caixa de gordura e encontra ossada humana, em Matinhos

Uma ossada humana foi encontrada no quintal de uma casa, em Matinhos, no litoral do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a ossada foi encontrada na segunda-feira (3).

A polícia informou que o proprietário da residência iria fazer uma obra de instalação de uma caixa de gordura no quintal. Quando começou a cavar, o homem encontrou alguns ossos e chamou um vizinho para ajudar.

Os dois acionaram a polícia, ao perceberem que eram ossos humanos.

O delegado Ivo Dyniewicz Júnior informou que o caso está sendo investigado, e que ainda não é possível afirmar se a ossada é de uma criança ou qual o sexo da pessoa encontrada.

"As investigações ainda estão no início e é prematuro que a gente afirme qualquer característica deste cadáver. Não podemos afirmar ainda que seja uma criança ou que seja uma mulher, enfim", disse.

Dyniewicz informou que aguarda resultados de laudos do Instituto Médico Legal (IML) e da Criminalística, que devem revelar se objetos encontrados no local em que a ossada foi vista têm alguma relação com o crime.

"Desde o momento em que fomos acionados, estamos fazendo todas as diligências, buscas em cadastros, verificações em boletins de pessoas desaparecidas. Até o momento, ainda não há nada mais concreto", ressaltou o delegado.

(G1)