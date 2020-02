Paolo Ridolfi é homenageado e ganha exposição na Assembleia Legislativa do Paraná

Um dos mais importantes representantes da arte contemporânea nacional, o maringaense Paolo Ridolfi será recebido na Assembleia Legislativa do Paraná no próximo dia 10, quando vai receber o título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, por proposição da deputada Maria Victoria (PP). No mesmo dia, às 14 horas, ele participa da abertura solene da exposição de obras suas no Espaço Cultural da Casa.

Com obras em coleções de prestígio, como as do Museu Oscar Niemeyer e a Marcantônio Vilaça, e reconhecido no Brasil inteiro, Paolo Ridolfi continua morando em Maringá. “Gosto de morar numa cidade pequena, onde eu possa voltar e almoçar em casa. Com esposa e filhos, talvez eu ficasse mais preocupado se morasse em uma cidade maior”, declarou ele numa entrevista à Gazeta do Povo, em 2013. “O trabalho tem de amadurecer para ganhar o mundo. Gosto que outras pessoas olhem para a possibilidade de morar no interior e fazer seu trabalho artístico”.

O fato de permanecer morando em Maringá, apesar de toda a projeção que conseguiu na carreira, foi uma das razões que levaram a deputada Maria Victoria, conterrânea do artista, a propor o título de Cidadão Benemérito de Paraná a Paolo Ridolfi. “Mesmo consagrado no Brasil inteiro, com 11 prêmios no currículo, ele enaltece e leva o nome de Maringá a todas as suas exposições, que já somam mais de 30 coletivas e 4 individuais”, destaca a deputada. “Nada mais justo que reconhecermos esta personalidade que eleva a produção cultural paranaense”.

A exposição de Paolo Ridolfi permanece na Assembleia Legislativa até o dia 20 de fevereiro e é aberta à comunidade.