Adolescente desaparecida há 12 dias nas praias é encontrada em Campo Mourão e se nega a falar com os pais

Uma adolescente de 17 anos, que estava desaparecida há 12 dias, foi localizada pela Polícia Civil em Campo Mourão, no interior do Paraná. Ela deixou a casa em Matinhos, Litoral do Paraná, deixando celular para trás e também redes sociais. Descobriu-se que a garota estava com o namorado no interior do Paraná.

A delegada Sandra Nepumoceno, da Delegacia de Matinhos, contou à Banda B que a polícia passou a investigar o caso após o relato do desaparecimento. “O irmão da desaparecida nos disse que ela sumiu de casa e passamos procura-lá. A adolescente, apesar de ter um celular, tirou o chip e desapareceu por completo. Saímos do zero para chegar até ela, porque não queria ser encontrada”, relatou.

Um acesso dela pelo computador na casa do namorado, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ajudou a polícia a localizá-la. “Chegamos até o namorado e conseguimos o endereço em São José dos Pinhais. Agora, estava em Campo Mourão, em uma situação bem nebulosa. Temos que entender os motivos para que não queira voltar para casa e nem quis manter contato com os pais”, descreveu.

A adolescente, por ser menor de idade, precisa ficar com os pais. A Polícia Civil investiga possível condição de abuso, que pode a ter levado a fugir.



(Banda B)