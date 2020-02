Capotamento deixa três pessoas feridas na BR-376, em Ponta Grossa

Três idosos ficaram feridos em um capotamento na manhã desta quinta-feira (6), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu na BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, o capotamento aconteceu na pista sentido Curitiba. A polícia disse que o motorista do veículo perdeu o controle da direção antes de capotar.

No carro estavam duas mulheres, de 72 e 75 anos, além do motorista de 70 anos. Uma das mulheres sofreu ferimentos moderados. Já as outras duas vítimas tiveram ferimentos leves.

Os idosos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela ambulância da concessionária que administra a vida. Na sequência, foram levados para o pronto-socorro municipal.

Por conta do acidente, uma das faixas da pista precisou ser bloqueada no sentido Curitiba, o que deixou o trânsito lentou.

A faixa foi liberada por volta das 12h15.

(G1PR)