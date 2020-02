Parceria amplia possibilidade de financiamento ao agricultor

A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento vai ampliar a possibilidade de financiamento direto para que os agricultores familiares participem do programa Trator Solidário. Um instrumento de parceria foi assinada durante o Show Rural, em Cascavel, possibilitando que a Cresol Baser opere diretamente com o agricultor e não mais por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Assinaram o documento o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o presidente da Cresol, Alzimiro Thomé, e o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves.

De acordo com o secretário, a assinatura do documento mostra que a Cresol é boa parceira nesse programa voltado à agricultura familiar. “Ela tem relação estreita com seus cooperados, com seus clientes, conhece cada um pelo nome, pelo histórico, pela vida, pelo que produz, e isso facilita a vida de todo mundo”, disse.

Ortigara ressaltou a possibilidade de mais agricultores terem acesso a equipamentos modernos e a máquinas mais eficientes e inteligentes. “O governo não quer aplauso, o governo quer que funcione bem, que as coisas andem de forma adequada e que esse instrumento sirva de fato para que os agricultores encontrem no mercado um preço menor para aquilo que precisam”, afirmou.

O presidente da Cresol destacou que a empresa está celebrando 25 anos e a parceria com o Estado é um coroamento do trabalho. “Vamos ampliar muito o número de máquinas financiadas e a agilidade no processo de cooperação”, disse Alzimiro Thomé. “Esperamos que nossa instituição possa ter essa aproximação com o governo do Estado, ampliação dos negócios e a satisfação de nossos cooperados."