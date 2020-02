Centauro compra Nike no Brasil por R$ 900 milhões

A Centauro anunciou nesta quinta-feira (6) a compra da Nike no Brasil por cerca de R$ 900 milhões. A operação depende de aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Na execução, a varejista fica com o capital de giro e o estoque da Nike no país, mas a propriedade intelectual, no entanto, segue com a empresa norte-americana.

Por um período inicial de cinco anos, a Centauro também terá o controle das lojas físicas, podendo abrir e operar lojas Nike por todo o Brasil.



Em comunicado ao mercado, o grupo SBF, que controla a Centauro, afirma que a Nike do Brasil é responsável pelo comércio atacadista de produtos da marca no país.

“A Nike gerencia negócios de distribuição bem-sucedidos ao redor do mundo e a expansão desse modelo no resto da América do Sul ajudará a impulsionar um crescimento sustentável e lucrativo”, disse, por meio de nota, o presidente da área de consumo e marketplace da empresa, Elliott Hill.

A operação depende de aprovação do Cade (órgão antitruste brasileiro), e está prevista ainda para este ano.

