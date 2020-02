'Rá-Tim-Bum', programa que fez sucesso na TV Cultura, completa 30 anos

O programa "Rá-Tim-Bum", completou 30 anos de sua estreia nesta quarta-feira (5). Lançado pela Cultura em 5 de fevereiro de 1990, a atração criada por Flávio de Souza e Fernando Meirelles tinha a missão de educar crianças em fase pré-escolar.



A atração, indicada ao Emmy em 1991 e a outros prêmios internacionais, gerou outros programas, tão ou ainda mais lembrados, como "Castelo Rá-Tim-Bum", "Glub Glub" e "Ilha Rá-Tim-Bum", e moldou três gerações de crianças com o lema "Educação através do entretenimento e entretenimento através da educação".

Na época, a equipe do programa enfrentou outro desafio: disputar a atenção das crianças com "Xou da Xuxa" (Globo) e "Bozo" (SBT), entre outros concorrentes menos preocupados com o público infantil.

Os 192 episódios de "Rá-Tim-Bum", custeados com ajuda de FIESP, CIESP e Sesi (US$ 1 milhão), foram reprisados à exaustão. Entre os quadros do programa, estava o clássico Senta Que Lá Vem a História, o Jornal da Criança e os encontros entre Euclides (vivido por Carlos Moreno, conhecido pelas propagandas do Bombril) e a cobra Silvia.

Relembre alguns dos quadros marcantes de Rá-Tim-Bum:

Com informações, Estadão.