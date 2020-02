Mulher encontra cão desaparecido após ver anúncio em lata de cerveja

Uma marca de cerveja da Flórida lançou recentemente uma campanha em parceria com um abrigo de animais, e começou a ilustrar o rosto de cães que procuravam por um lar em suas latinhas.

O propósito era encontrar adotantes para os pets, mas um reencontro improvável aconteceu quando Monica Mathis, americana de Saint Paul, viu o rosto de seu cachorro perdido há 3 anos estampado na latinha da cerveja publicada nas redes sociais.

A norte-americana conta que percebeu um detalhe diferente no olho da cadela e pensou “Ela se parece com a minha Hezel, calma, é a minha Hezel”.

Por meio de fotos e registros de veterinário, ela conseguiu comprovar que falava a verdade. Quando recebeu a confirmação, Monica não poderia ter ficado mais feliz. “Comecei a chorar, estava maravilhada.” Ela também aproveitou para fazer um alerta: “Mantenham sempre os dados do icrochip atualizados” – já que quando a cadela desapareceu do quintal ela já não morava no endereço cadastrado, por isso não foi encontrada com mais facilidade.

Com informações, G1.