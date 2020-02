Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

Aquário é o signo dos excêntricos, mas apesar dessa característica, que assustam num primeiro plano, são pacíficos, fiéis, humanos, inofensivos e até tímidos. Há dois extremos neste signo: as pessoas egoístas e caprichosas, em quem não se pode ter confiança; e, aquelas que procuram elevar-se acima das mesquinharias da vida, para praticarem o bem, de maneira desprendida.

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar, pois a mente é fotográfica. Está sempre envolvido em causas humanitárias. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 16h04, e a indicação de rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você tem alguns planetas na sua 12ª casa, mas no próximo dia 8, Vênus passa a transitar no seu signo. Não faça drama de pequenos acontecimentos. As finanças e amor estão com problemas. C. 416 M. 9037

Touro – Tome iniciativas nos negócios e trabalho. Procure ser rápido em suas decisões, Vênus passa a influenciar sua 12ª casa a partir do dia 8. Confie no seu amor. Saúde ótima. Lar com equilíbrio. C. 135 M. 3228

Gêmeos – Você fica no alerta até às 16h04, deixe as decisões afetivas e profissionais para depois desse horário. Nova situação no trabalho. Espere melhora nas finanças. Amor e paixão. C. 023 M. 6854

Câncer – Você acorda de bom humor e tem vontade de resolver todos os problemas do lar e trabalho. Vá em frente, mas a partir das 16h04, entrará no alerta e, será exigido mais concentração de sua parte. C. 764 M. 4193

Leão – Fase em que só dá você no trabalho e negócios. Tome as iniciativas em relação a vida afetiva. Sinta a energia positiva da sua saúde. Pode contar com nativos de Aquário. C. 948 M. 0375

Virgem – O contato profissional com colegas, sócios, parceiros ou superiores deve trazer chances de crescimento financeiro. Evite as críticas naturais. Vênus, protege seu amor, paixão em alta. C. 657 M. 1906

Libra – Não abuse das suas condições financeiras, faça mais economia. A pessoa amada colabora totalmente com seus desejos. Não guarde mágoa de Gêmeos e Câncer, não vale a pena. C. 750 M. 3469

Escorpião – Vênus e Mercúrio passam a proteger sua favorável 5ª casa, e você pode contar com mais harmonia no lar, no amor e até ganhos inesperados que podem ser de jogos. C. 388 M. 7621

Sagitário – As finanças estão em fase de crescimento. Faça planos para os negócios, compras e acerte problemas da área doméstica. Sua harmonia será total com todos. Não abuse da alimentação. C. 802 M. 0712

Capricórnio – Surpresas agradáveis no trabalho. Tome iniciativas de negociar e espere apoio integral, incluindo sua família. Tente em jogos, sorteios e loteria. Amor sonhador. C. 591 M. 8140

Aquário – Hoje Mercúrio sai do seu signo e passa a influenciar sua 2ª casa. Será uma fase positiva para lidar no comércio, estudos ou iniciar sociedade. Saúde ótima. C. 243 M. 5897

Peixes – Vênus já esta no seu signo e hoje Mercúrio passa a lhe proteger. Voltam as boas energias na saúde, amor, paz e progresso. Facilidade para se comunicar e passar suas ideias a todos. C. 179 M. 2586