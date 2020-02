Paraná vence o Palmas, garante mais R$ 650 mil e avança na Copa do Brasil

O Paraná venceu o Palmas por 2 a 0, em jogo realizado no estádio Nilton Santos, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem do empate, o Tricolor mostrou superioridade e garantiu a vaga com dois gols marcados pelo meia Thiago Alves.

A classificação para a segunda fase rendeu mais R$ 650 mil aos cofres do Paraná. O Tricolor, que ganhou R$ 540 mil pela participação na primeira fase, já acumula R$ 1.190.000,00 apenas na competição nacional. O valor é importante para ajudar o clube a quitar os salários atrasados.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Paraná enfrentará o Bahia de Feira, que eliminou o Luverdense por 3 a 1. A partida acontecerá na Vila Capanema, mas ainda não tem data definida.

O jogo

O Paraná saiu na frente ainda no primeiro tempo após erro da defesa do Palmas. Aos 32 minutos, o zagueiro Brendo falhou na saída de jogo, o meia Thiago Alves avançou com velocidade e chutou rasteiro para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do camisa 10 paranista como jogador profissional.

Atrás no placar, o Palmas voltou todo no ataque para o segundo tempo e criou duas boas chances para empatar o jogo. Aos dois minutos, Marlon mandou de voleio no canto direito e Alisson fez bela defesa. Já aos seis, Elenilson percebeu o goleiro paranista adiantou e arriscou de quase do meio-campo. A bola bateu no travessão e saiu pela linha de fundo.

Com a pressão do adversário, o técnico Allan Aal colocou Paulo Henrique para reforçar a lateral-direita e Gustavo Mosquito para dar velocidade ao ataque paranista. As mudanças surtiram efeito e o Paraná marcou o gol da classificação aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio, Thiago Alves aproveitou a sobra dentro da área e mandou no ângulo do goleiro Jennerson.

FICHA TÉCNICAPALMAS 0X2 PARANÁ

Local: Estádio Nilton Santos, em Palmas (TO).Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020.Horário: 21h30.Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).Assistentes: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Breno Rodrigues (MG).

Palmas: Jennerson; Grilo, Brendo, Pierre e Guilherme; Walney, Ryan e Accioli (Bruno); Thiaguinho (Felipinho), Elenison (Leite) e Marlon.Técnico: Alexandre Gomes.

Paraná: Alisson; Bruno (Paulo Henrique), Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves; Robson (Gustavo Mosquito), Andrey (Raphael Alemão) e Rodrigo Rodrigues.Técnico: Allan Aal.

Por, Banda B