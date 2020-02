Juiz reduz para 10 mil dólares valor da pensão de viúva de Gugu

Nesta quarta-feira (5) o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu a decisão em primeira instância que determinava que Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, recebesse 10 mil dólares mensais de pensão, caso seja reconhecida sua união estável com Gugu Liberato, segundo o advogado da viúva.

No dia 23 de janeiro a decisão do juiz da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da capital determinou o valor após a defesa afirmar que Rose não tinha recursos para manter as despesas de casa. O desembargador Galdino Toledo, no entanto, diminuiu o valor para a quantia de 10 000 dólares, equivalente a 42 000 reais por mês. Cabe recurso.

A determinação, do desembargador Galdino Toledo Junior, do TJ-SP, foi publicada nesta quarta-feira (5). Questionado sobre a decisão, o advogado de Rose di Matteo disse que não vê a decisão judicial como uma derrota.

“Derrota seria o magistrado dizer que não há direito a nenhuma pensão. Isso apenas quer dizer que o juiz entendeu que, por ora, US$ 10 mil bastam e que Rose, uma vez reconhecida a união estável, terá direito a 50% de tudo. Não tenho dúvida nenhuma que ela tem esse direito”, afirma Nelson Williams.

Os advogados de Rose pedem ainda que seja reconhecida sua união estável com o apresentador que morreu em novembro do ano passado.



Com informações, G1.