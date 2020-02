Frequentar restaurantes em grupo é proibido agora em Pequim

Autoridades em Pequim proibiram que pessoas frequentem restaurantes em grupo, com o objetivo de conter a disseminação das infecções pelo novo coronavírus.

A medida foi anunciada nessa quarta-feira (5), com a determinação de que proprietários de restaurantes e pessoas em geral cancelassem reservas para refeições em grupo ou adiassem idas aos estabelecimentos. Pessoas que vivem em zonas rurais são orientadas a não fazer festas por ocasião de aniversários ou outras celebrações.

As autoridades advertem que quem violar a ordem será punido com rigor. Um grande número de restaurantes permaneceu fechado após o período de feriado do Ano- Novo Lunar. Há preocupação nos estabelecimentos com a possibilidade de que a atividade se torne mais difícil com a proibição.

Em Xangai, autoridades decidiram manter escolas da cidade fechadas até o fim do mês.