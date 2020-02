Foto de cachorro circula no Facebook e confunde usuários

Uma imagem compartilhada no Facebook tem confundido usuários nas redes sociais. A foto, publicada no último domingo (2), chamou a atenção por mostrar o que aparentemente é um animal com deficiência. No entanto, ao olhar por outro ângulo, é possível perceber que se trata de um cachorro.

A foto se espalhou rapidamente por outras fanpages do Facebook.

O ângulo da foto e a posição do cachorro fizeram com que o animal parecesse uma criatura bizarra. Alguns disseram enxergar um porco ou cabrito com deficiência; outros, um bezerro. Houve até quem comentou ter visto um "bode demoníaco".

Para ajudar os usuários a identificarem o cachorro, uma pessoa virou a foto em 90 graus, no sentido horário, e escreveu o que seria o focinho e o que seria a orelha do cão.



No Twitter, por sua vez, os usuários criaram montagens com a foto e fizeram piada do assunto.

Com informações, Techtudo.