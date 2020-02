Presidente da Assembleia e deputados estarão no Show Rural em Cascavel nesta quarta-feira (05)

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), e os deputados estaduais, visitam o Show Rural, realizado em Cascavel, nesta quarta-feira (05). Às 15 horas está prevista, no prédio da administração do evento, uma entrevista coletiva do governador Carlos Massa Ratinho Júnior com a participação de Traiano e deputados. Após a coletiva, será realizada uma visita aos estandes da feira.

“Vamos como representante do Poder participar do evento de repercussão nacional. O agronegócio nesse evento tem presença marcante onde é possível ter acesso às novas tecnologia, produtos, maquinário para contribuir no trabalho e na produção agrícola”, disse Traiano.

O Show Rural que está em sua 32ª edição teve início no último dia 03 e segue até a sexta-feira (07). Nos dois primeiros dias de evento, mais de 120 mil pessoas visitaram o parque de exposição. São 650 expositores, milhares de máquinas e milhares de cultivos demonstrativos à espera dos visitantes.

Com o tema Reinvente sua vida no campo, o Show Rural é uma universidade a céu aberto, um ambiente preparado com o melhor das novidades para o campo.

Estrada do Colono – Nesta quinta-feira (06), às 10 horas no auditório da Ocepar no Show Rural o presidente Traiano participa de uma reunião promovida pela Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP) e pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) sobre a possibilidade de reabertura da Estrada do Colono. A reunião contará com a presença do governador Ratinho Júnior e da Ministra da Agricultura Tereza Cristina, além de deputados estaduais e federais.

Traiano é um dos defensores da reabertura da Estrada, segundo ele a medida traria muitos benefícios para as regiões Sudoeste e Oeste do Paraná, contribuindo para o desenvolvimento turístico do estado. “É uma estrada que há muito tempo está fechada e há uma mobilização muito grande para fazer a reabertura. Tem dois projetos que tramitam em Brasília, no Senado e na Câmara, e a pressão é para que isso aconteça com a maior rapidez possível”, afirmou. “No governo anterior havia uma rejeição em relação ao tema. O governo atual tem uma leitura diferente em relação à preservação do meio ambiente e à convivência entre o homem e a natureza”, disse. “Acho que é um crime o fechamento dessa estrada, temos diversas estradas parques no mundo inteiro que funcionam bem, a exemplo da própria estrada do Parque Nacional do Iguaçu. A realização de uma obra dessa natureza para o estado irá gerar atração turística forte, divisas financeiras e a valorização de uma região extremamente agrícola que passa a ser olhada de forma diferente, de forma turística. Acho que isso é fundamental e além do que é recuperar a história. Essa estrada ficou durante 50 anos aberta e é uma lástima o que está acontecendo nos dias de hoje”.