Deputados mobilizam órgãos de saúde para ampliar ações contra o coronavírus

Os riscos do coronavírus e as ações para controle serão debatidos em audiência pública no próximo dia 13, às 8h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa dos deputados estaduais Tercilio Turini (CDN) e Michele Caputo (PSDB), com apoio de outros parlamentares, pretende reunir autoridades de saúde, especialistas em doenças infectocontagiosas e demais envolvidos em temas relacionados a epidemias e doenças de rápida transmissão.

“É um problema grave de saúde pública, com grandes possibilidades de chegar ao Brasil. Já temos pessoas com suspeita de coronavírus no Paraná e precisamos estar preparados para enfrentar, caso se confirme algum caso. O controle é difícil, porque pacientes com sintomas leves também transmitem o vírus, mesmo sem ter a doença diagnosticada”, afirma Tercilio Turini.

O deputado ressalta que o mundo está com atenções voltadas para a China, onde já são centenas de mortos e milhares de pessoas infectadas. “Países da Europa vetam a entrada de quem viajou para a China, a Rússia fecha as fronteiras e outros países também adotam medidas de isolamento. É evidente a gravidade da situação, o estado de emergência que inclusive demorou para ser admitido pela Organização Mundial de Saúde”, comentou em pronunciamento durante a sessão plenária da Assembleia.

Para Tercilio Turini, a audiência pública é uma oportunidade para debater o problema e definir ações para enfrentamento do coronavírus, que pode se alastrar a outros países. “Precisamos da mobilização porque o perigo é iminente”, diz.