Parceria entre Ceasa e Fetaep beneficia o agricultor familiar

A Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa) assinou, nesta quarta-feira (05), um Instrumento de Cooperação Técnica pelo qual abrirá espaço em suas unidades para que a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná (Fetaep) tenha um espaço de capacitação tecnológica e orientação dos agricultores familiares. A assinatura foi feita durante o Show Rural, em Cascavel.

“Estamos abrindo mais as portas da Ceasa para a presença da Fetaep. Assim, a federação pode junto conosco dar uma atenção mais qualificada a milhares de famílias da agricultura familiar que frequentam aquele espaço”, disse o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

A Ceasa é um dos principais locais de comercialização de produtos hortifrúti destinados a hotéis, restaurantes, feiras e supermercados. Nas unidades, onde passam aproximadamente 4,5 mil pessoas diariamente, há um espaço destinado a agricultores que vendem os produtos diretamente sem passar pelos grandes comerciantes do local. São eles os alvos principais do termo assinado.

Os termos de cooperação destacam que o Estado e a Fetaep integrarão os esforços institucionais visando a ações conjuntas de políticas de inovação tecnológica, desenvolvimento rural e qualificação do processo de comercialização de produtos da agricultura familiar.

“Há muitos produtores para os quais não chegam as informações ou é difícil de conseguir. E eles precisam de apoio técnico, documental e jurídico”, disse o presidente da Ceasa, Eder Bublitz. “Em função do nosso horário de funcionamento facilita o dia a dia do homem do campo”.

FACILIDADE – O presidente da Fetaep, Marcos Junior Brambilla, disse que uma das preocupações da entidade é facilitar a vida do agricultor familiar, cujas atividades começam de madrugada. “Essa estrutura permite que aquele que não consegue resolver as suas dificuldades durante o horário comercial possa ser atendido em um período alternativo”, afirmou.

Segundo Brambilla, entre as ações será possível levar orientação, capacitação e esclarecimentos sobre documentação da propriedade, questões previdenciárias e outros assuntos que envolvem a produção rural. A primeira unidade a ter um espaço da Fetaep é a Ceasa de Curitiba. Posteriormente, o atendimento será levado para Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.

A federação terá pessoas para prestar as informações necessárias entre as 4 horas e meio-dia. “Vamos colocar o que temos de melhor, nossos profissionais, à disposição do agricultor, oferecendo ações que possam facilitar a vida dele e que possa dar oportunidade de empreender naquele momento da madrugada”, afirmou Brambilla.