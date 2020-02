Ex-Masterchef Irina Cordeiro posta vídeo nua: “Minha liberdade”

Irina Cordeiro, ex participante do reality show Master Chef Brasil divulgou na última terça-feira (04), um vídeo nua em seu perfil do instagram. Segundo a jovem, ela quer a naturalização do corpo.

“Pela naturalização do meu corpo e de todas. Pela minha liberdade de poder caminhar tranquila e sem medo. Pois conectar-me com a natureza, é perceber com clareza que tudo tá muito torto e que muita gente ainda anda cega. Apenas um corpo. Meu corpo”, ela escreveu.

O namorado da cozinheira também ex-Masterchef, Hugo, apoiou a publicação da amada.“Perfeita, livre. Como eu amo essa mulher”, comentou.

E não é a primeira vez que ela aparece nua. Irina já posou sem roupas em meio a uma horta orgânica e publicou a foto em seu perfil um ano após ela participar da 2ª temporada do reality show, em 2017. Neste post, a cozinheira que se classifica como feminista, diz que tirar a roupa foi algo fácil e natural e concluiu a mensagem dizendo: “Meu corpo, minhas regras”.

O Masterchef é maior reality de culinária que revela os novos talentos da cozinha brasileira. No Brasil, a versão é reproduzida pala TV Band.

Via, Metrópoles.