Leis britânicas barram namoro de Mel Maia e João Pedro até os 16 anos

O atacante João Pedro, 18 anos, ex jogador do Fluminense, não escondia de ninguém a relação dele com a atriz da Globo, Mel Maia. Quando jogador do time carioca postava fotos nas redes sociais com a adolescente, e o casal chegou a virar xodó dos tricolores. Contudo, o atleta não atua mais no Brasil.

Após ser negociado com o Watford, time da Inglaterra, João Pedro viverá uma nova relação com a amada. Isso porque os ingleses observam uma relação antes dos 16 anos de maneira diferente do que os brasileiros. No Reino Unido, a idade mínima para um namoro consentido é de 16 anos - contra 14 no Brasil.

Logo, os jovens precisarão aguardar algum tempo para se verem na Terra da Rainha. Mel Maia, que nasceu no dia 4 de maio de 2004, precisará esperar mais três meses para estar curtindo a cidade com o companheiro.

"Tanto João quanto a namorada dele estão cientes das diferenças legais e culturais entre Reino Unido e Brasil", afirmou um porta-voz do Watford ao jornal "Daily Star". A atriz esteve em Londres em janeiro e deve retornar ao país apenas em maio.

