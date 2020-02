Professor morre após tomar suco em escola no Distrito Federal

Um professor da rede pública de ensino do Distrito Federal morreu nesta terça-feira (4) por suspeita de envenenamento. Odailton Charles de Albuquerque Silva, de 50 anos, estava internado desde o último dia 30 no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). As informações são do jornal Correio Braziliense.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o professor passou mal após ingerir um suco oferecido por uma colega de trabalho, perto do horário de almoço, no Centro de Ensino Fundamental 410 norte.

Odailton teria ligado para a esposa que, logo após o ocorrido, levou à delegacia as roupas com vômitos provocados pela bebida. Uma perícia deve ser realizada para a possível identificação de substância tóxica.

A Secretaria de Educação do DF informou, em nota, que lamenta o ocorrido e que aguarda a conclusão das investigações. Os familiares não quiseram comentar o caso.



Com informações Istoé e Correio Braziliense.