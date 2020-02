Manu expõe traição e internautas apontam que infiel é Chay Suede

Nesta madrugada (05), a cantora Manu Gavassi desabafou com os colegas de confinamento do BBB 20 sobre a traição de um ex-famoso. Em conversa com Bianca (Boca Rosa), Victor Hugo e Guilherme, a artista disse que se relacionou com uma pessoa que a traiu e que tinha comportamento tóxico. Após o desabafo, internautas especularam que o ex seria o ator Chay Suede.

“Depois de namorar uma pessoa que me traía horrores e das maneiras mais bizarras do mundo, mas eu dizia ‘ele me ama, ele vai mudar’, até que um dia ele virou na minha cara e falou: ‘Todo cara na tua vida vai te trair, então se eu fosse você ficava comigo, que você ama’", disse.

Manu fez exposed do Chay “eu namorei um cara, meu primeiro amor, ele me traia, vinha e falava pra mim todo cara na tua vida vai te trair, eu se fosse vc ficava cmg q vc ama...é um cara q dps foi endeuzado pelo brasil e eu fiquei como recalcada" pic.twitter.com/bD0RYwAIlv #BBB20

Depois, Manu deu outra dica de quem seria o famoso. "Um cara que depois foi endeusado pelo Brasil e eu fui a Manu recalcada por anos, do tipo ‘menino é assim mesmo, ele vai trair na minha cama mesmo, porque ele me ama’. Eu senti isso na pele e tive dificuldade de relacionamento depois”, comentou.



Desde então, o nome de Chay entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. O ator foi o único namorado assumido de Manu Gavassi. Os dois ficaram juntos por três anos, e o relacionamento terminou em junho de 2014. Os fãs da cantora não têm dúvidas de que Manu se referiu a Chay e até especularam que uma música de Manu, com o título Farsa, do EP Vício, foi escrita para o ator.

Atualmente, o ator Chay é pai e está casado com Laura Neiva. Ele está no ar com a novela Amor de Mãe no nobre horário das 21h da Rede Globo.



Com informações, Correio braziliense.