Ivy e Daniel os novos participantes do BBB 20, informam brothers sobre acontecimentos fora da casa

Na madrugada de hoje (05), Ivy e Daniel, os participantes mais votados da Casa de Vidro, entraram oficialmente no BBB 20.

"Eu sabia que ia entrar gente", disse Gizelly no momento em que Ivy apareceu. Depois que os dois foram recebidos pelos brothers e conheceram os cômodos da casa, a mineira e o gaúcho se reuniram com os participantes, eles se apresentaram e falaram um pouco sobre suas vidas e a experiência da Casa de Vidro. "Vocês não são atores mesmo?", questionou Manu.

Na Casa de Vidro, os brothers receberam muitas informações do público, que frequentaram o shopping em que a "casa" estava localizada. Chegaram a pedir para que os novos participantes avisassem os outros brothers de dentro da casa sobre acontecimentos do confinamento.

Assim que entrou, Daniel contou para Manu que seu pedido de namoro foi aceito. Igor Carvalho, a quem a cantora pediu em namoro em rede nacional no último dia 25, foi até a Casa de Vidro segurando um cartaz com a mensagem: "Diz para Manu que eu disse sim". Todos comemoram e gritaram com a informação.



Depois de Ivy e Daniel se apresentarem, alguns brothers deixaram a sala. O gaúcho se reuniu com algumas sisters, abraçou Marcela e sussurrou: "Acreditem nela [Marcela]". A ginecologista começou a chorar.

Pouco depois, alguns brothers questionaram se Ivy e Daniel tinham sido mesmo confinados na Casa de Vidro e se eles eram participantes reais. "Se vocês só assistiram uma semana de reality [e depois ficaram confinados, como vocês disseram que a Marcela é fada sensata?", questionou uma sister. "Gente, tem muita torcida, o povo ia lá com cartazes", respondeu a mineira.



Com informações, Uol.