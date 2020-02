Edson Brittes não paga pensão para filha do jogador Daniel e tem carro e terreno bloqueados 

A Justiça decidiu bloquear o carro Veloster e o terreno da casa da família Brittes. O motivo é que até o momento o réu confesso de assassinar o jogador Daniel Correa, Edison Brittes Júnior, não pagou nenhuma parcela da pensão mensal de R$ 5 mil à filha do jogador, de 3 anos. Já são quase quatro meses de atraso, acumulando R$ 20 mil de dívida. O bloqueio foi feito a pedido da advogada que representa a família do jogador, morto em outubro de 2018.

“A família do Daniel não intervêm muito no processo, mas fui eu que decidi pedir o bloqueio do terreno e do veículo, que foram os únicos bens que encontrei em nome de Edson Brittes. O motivo é para garantir uma eventual execução desta dívida já que nenhuma parcela da pensão foi paga até agora. Assim com o arresto, os bens ficam protegidos”, explicou a advogada Giuliana Pitthan, em entrevista.

Em outubro do ano passado, a Justiça determinou que os pagamentos fossem feitos todo dia 10. A quarta parcela vence na próxima segunda-feira, totalizando então R$ 20 mil de dívida até o momento. Este processo cível corre paralelamente ao processo criminal que trata do homicídio do jogador.