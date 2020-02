Petrix, participante do BBB 20 acusado de assédio, é eliminado com 80% dos votos

Na noite desta última terça-feira (04), aconteceu mais uma eliminação na 20ª edição do Big Brother Brasil. Os participantes Petrix, Pyong, Babu e Hadson estavam na disputa, e quem deixou a casa foi Petrix, tendo recebido 80,27% dos votos. Na sequência, apareceu Hadson, com 18,6%, Pyong, com 0,66% e Babu, com 0,44%.

A passagem do brother na casa ficou marcada por acusações de assédio.Por conta disso, ele foi até intimado a depor pela Polícia Civil. Dois casos chamaram atenção, o primeiro envolvendo Binaca Andrade, a Boca Rosa, quando ele balançou os seios da sister, e um outro envolvendo Flayslane, por ter passado a genitália na cabeça da garota.

Atleta profissional de ginástica artística, Petrix chegou a disputar os Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016. Ele fazia parte do equipe camarote no reality show da TV Globo.

