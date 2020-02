Copel ganha Prêmio Ibero-Americano de Qualidade

A Copel Distribuição recebeu nesta terça-feira (04) o prêmio Ouro de melhor gestão concedido pela Fundação Ibero-americana de Gestão da Qualidade (Fundibeq), que reconhece as melhores práticas nas organizações de Portugal, Espanha, América Latina e Caribe.

O prêmio é disputado apenas por organizações que já tenham sido reconhecidas por premiações em âmbito nacional, como é o caso da Copel. O objetivo é difundir melhores práticas e oferecer um modelo que permite comparar a gestão da qualidade entre organizações de excelência.

Esta foi a 20ª edição da premiação, que aconteceu em Madri, na Espanha. O diretor Maximiliano Andres Orfalli ressaltou que excelência na gestão só se alcança com a participação, comprometimento e engajamento de todas as pessoas. “Nosso ponto mais forte é a integração. Cada um dos nossos 4.954 colaboradores sabe exatamente onde queremos chegar. Nas nossas redes não corre somente energia, mas conforto, qualidade de vida e desenvolvimento para o povo paranaense”, destacou.

Com 65 anos de atuação, a Copel Distribuição atende 4,8 milhões de consumidores, em 394 municípios no Paraná e um em Santa Catarina. No último ano, foi considerada pelo Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc) como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, e mencionada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) como destaque na avaliação Melhores em Gestão.

A Fundibeq, instituição organizadora do Prêmio, é uma fundação sem fins lucrativos que tem como objeto melhorar a competitividade das empresas e a eficiência das organizações públicas, através do Modelo Ibero-Americano de Excelência na Gestão.