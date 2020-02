Novo carro de Roberto Carlos é considerado "relíquia" e custa uma fortuna

Não é novidade que Roberto Carlos é um grande fã de carros antigos — desde jovem, o cantor possui uma paixão por modelos automobilísticos e, hoje, mantém uma coleção de modelos. Recentemente, o cantor de 78 anos adquiriu mais um para sua coleção.

Foi divulgado um vídeo no Instagram oficial do cantor em que ele aparece com seu novo carro em uma cidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos. A legenda diz: “Roberto Carlos com seu novo carrão, como diz a música Festa de Arromba: um Chrysler Imperial 1965. Fort Lauderdale, Jan/2020”.

O carro é da Chrysler, montadora norte-americana que fabricava carros de alto padrão e motores possantes.

O modelo “Imperial” foi o carro mais importante da empresa por muitos anos, principalmente por rivalizar com outros, como os da prestigiada Cadillac. Começou a ser produzido em 1926 e só parou em 1993.

Durante os anos, o carro sofreu inúmeras mudanças e variações, inclusive no design — foram sete gerações. O modelo quase foi relançado em 2006, mas a empresa desistiu do plano por causa da alta nos preços dos combustíveis.

Por ter sido considerado um carro de luxo tão importante, o Imperial, hoje, é considerado uma relíquia e objeto de desejo de muitos colecionadores, caso de Roberto Carlos.

Alguns sites especializados em carros antigos disponibilizam o modelo para venda. Um Chrysler Imperial 1965 como o do cantor, conversível, pode custar até $46 mil, o que dá cerca de R$ 195 mil.

Com informações, Vix.