Filme em que Nicolas Cage interpreta si mesmo ganha data de estreia

A produtora Lionsgate anunciou na segunda-feira, 3, que o filme The Unbearable Weith of Massive Talent (O Insuportável Peso do Enorme Talento, em tradução livre), chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 19 de março de 2021. A informação é do Hollywood Repórter.

No longa, Nicolas Cage interpreta a si mesmo, tentando, desesperadamente, conseguir um papel num novo filme do cineasta Quentin Tarantino, diretor de Era Uma Vez em... Hollywood (2019) - indicado na categoria melhor filme do Oscar 2020 - e Pulp Fiction (1994). O objetivo principal é se livrar de dívidas com o dinheiro do seu trabalho e recuperar o prestígio como artista.

A obra ainda mostra Cage vivendo uma relação conturbada com a filha e virando informante da CIA para investigar um amigo dono de um cartel de drogas mexicano.

A data de lançamento de O Insuportável Peso do Enorme Talento é a mesma do novo Atividade Paranormal e Tomb Raider 2.