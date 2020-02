Risco de coronavírus se tornar mais disseminado mundialmente continua alto, diz OMS 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na tarde desta terça-feira, 4, que o risco do coronavírus se tornar mais disseminado mundialmente continua alto. Analisando o atual estágio da doença, já considerada uma emergência global de saúde pública, a entidade estimou que a comunidade internacional terá de investir, entre fevereiro e abril deste ano, aproximadamente US$ 675,680 milhões em políticas públicas para ajudar países a conter o surto de coronavírus.

Em painel da organização, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um chamado aos Estados-membros para o desenvolvimento de diagnósticos, remédios e vacinas que possam manter o surto "sob controle". "Também estamos aprimorando nossa comunicação para conter a disseminação de rumores e desinformação", ressaltou.

A cúpula da OMS também destacou que os casos fatais de contaminados estão associados a pessoas com mais de 60 anos - ou seja, que integram um grupo de risco - e que medidas para evitar impactos socioeconômicos da doença não estão no escopo da instituição. De acordo com a entidade, ainda não está claro qual animal deu origem ao coronavírus.