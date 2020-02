Larissa Manoela usa máscara nos EUA e preocupa fãs

Larissa Manoela desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (04). Através das redes sociais, ela atualizou os fãs com cenas dentro do avião durante a viagem, mas acabou preocupando seus admiradores ao surgir de máscara.

Na função 'Stories' do Instagram, a atriz apareceu com a amiga, Thati Lopes, e balançou a cabeça enquanto exibia uma máscara em volta do nariz e da boca. Thati estava com o mesmo acessório.

A atriz não contou o motivo de estar usando máscara nos Estados Unidos, nem se o episódio tem relação com o coronavírus.



Larissa tem aproveitado bem as férias afastada da televisão. Mas, em breve, a atriz estreará na TV Globo com um papel na novela da grade.

Foto: Reprodução

Com informações, Metrópoles.