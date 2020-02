Motorista morre após encostar parte do caminhão em fios de alta tensão, em Toledo

Um motorista de 34 anos morreu após encostar parte do caminhão que ele dirigia em fios de alta tensão, em Toledo, no oeste do Paraná, nesta terça-feira (4), segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com as socorristas, a vítima encostou o braço basculante do caminhão, lugar por onde sai os grãos carregados no veículo, em uma rede elétrica.

O caminhão estava em uma propriedade rural e, segundo os bombeiros, o homem morreu no local.

Conforme o Instituto Médico-Legal (IML), o corpo da vítima foi levado para a unidade de Toledo.

(Do G1)