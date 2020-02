Galaxy S20 poderá tirar foto com todas as câmeras ao mesmo tempo

O Galaxy S20, é o novo lançamento da Samsung. O celular deverá trazer função que fotografa com todos as câmaras traseiras ao mesmo tempo. O recurso se chamará QuickTake e envolverá a captura sincronizada de imagens a partir dos três sensores do celular, com lentes regular, ultra wide (ângulo mais aberto) e teleobjetiva (com zoom óptico).

Após o clique, o usuário poderá escolher qual a versão da foto deseja salvar. Acredita-se que o recurso estará disponível nos três modelos aguardados para o sucessor da linha Galaxy S10: além do S20 normal, estão previstos o Galaxy S20 Plus (S11 Plus) e o Galaxy S20 Ultra (S11 Ultra). O lançamento será em 11 de fevereiro com cobertura do TechTudo diretamente de San Francisco, nos EUA.

Uma função similar já foi vista antes em celulares da LG, lançado em 2017, que permite dividir a tela em duas e pré-visualizar a foto segundo enxergam os dois sensores de 13 MP do celular, um com lente normal e outro com ultrawide.

O nome dado ao recurso também é o mesmo de uma função presente no rival iPhone 11. A funcionalidade, porém, é outra: no smartphone da Apple trata-se da possibilidade de gravar um vídeo no modo de foto da câmera ao manter o botão do obturador pressionado por mais tempo.

Com informações, Techtudo.