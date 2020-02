Luísa Sonza fala sobre suposta crise com Whindersson Nunes

Luísa Sonza, mais uma vez, negou qualquer boato de crise no seu casamento com o youtuber Whindersson Nunes e, disse ainda, que o afastamento é por conta da agenda intensa dos dois.

Ela afirma que seguem firmes e o volume de trabalho não é um problema.

“O Brasil precisa entender, de uma vez por todas, que Whindersson Nunes é o amor da minha vida. Podemos ficar um ano sem nos vermos, mas vamos sempre esperar um pelo outro. A agenda não influencia no que temos”, disse.



Recentemente, com os boatos de que união do casal estava “por um fio”, a cantora ironizou com uma foto com Whinderssson em seu perfil no Instagram para mostrar que estava tudo bem.



Com informações, Metrópoles.