Priscilla Alcantara quer Tiago Leifert no Paredão

Não é somente dentro da casa que os homens do BBB tem irritado as mulheres. Até mesmo Tiago Leifert, que apresenta a atração, tem sido alvo de constantes críticas por conta de seu comportamento considerado como “passador de pano” para as atitudes machistas dos participantes.

Nessa segunda-feira (03), a cantora e apresentadora Priscilla Alcantara se manifestou através do Twitter. “Dá para colocar o Tiago Leifert junto com Petrix e Hadson no Paredão?”, escreveu.

O tom irônico agradou Bruna Marquezine. “Bem minha amiga mesmo… Eu amo Tiago, mas poxa vida…”. comentou a atriz. Pri respondeu: “Menina, também adoro o Tiago, mas assim, está atrapalhando meu jogo”.

da pra colocar o tiago junto com o px e hadson no paredão?? #bbb20

— PRISCILLA (@PriAlcantara) February 4, 2020

Nesta terça-feira (04) acontece o Paredão quádruplo: na disputa, Petrix, Pyong, Hadson e Babu disputam o voto do público para saber quem fica na casa.



Com informações, Metrópoles.